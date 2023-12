Pedro Nuno Santos vai ser o convidado da emissão desta quarta-feira, dia 20 de dezembro, do programa "Júlia", da SIC.

O líder eleito do PS vai estar à conversa com Júlia Pinheiro depois das 16h15. No passado dia 14 de dezembro, a apresentadora recebeu Luís Montenegro, do PSD.

"Júlia Pinheiro entrevista o mais recente líder do PS. Pedro Nuno Santos revela o lado, para além da política, que poucos conhecem", adianta o canal nas redes sociais.