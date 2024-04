Em março, André Ventura foi o dirigente partidário com mais tempo de antenas nos espaços de informação da RTP1, SIC e TVI, de acordo com o Mediamonitor da Marktest.

Durante o mês das eleições legislativas, o líder do Chega esteve no ar durante nove horas e 41 minutos, com 175 notícias.Já Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista, protagonizou 153 peças de informação, com sete horas e 55 minutos de duração.

Luís Montenegro, presidente do PSD, e atual primeiro-ministro foi terceiro no ranking de exposição mediática, protagonizando 136 notícias, com sete horas e três minutos de duração.

"Note-se que esta análise exclui eventuais programas, debates ou entrevistas realizadas no período e que na contabilização do tempo se considera o tempo total de duração da notícia", frisa a Marktest.

Já António Costa ocupou o quarto lugar, com 130 notícias com seis horas e três minutos de duração.

A Marktest explica que a análise considera "apenas os serviços regulares de informação dos canais" - "Jornal da Tarde", "TeleJornal" e "Portugal em Directo "(RTP1); "Jornal 2" (RTP2); "Primeiro Jornal" e "Jornal da Noite" (SIC); "Jornal Nacional" e "TVI Jornal" (TVI).

Protagonistas da informação em março de 2024: