A emissão desta terça-feira, dia 1 de setembro, do "Jornal da Noite", da SIC, está a dar que falar nas redes sociais. Durante o noticiário da SIC foi exibida uma capa falsa do jornal norte-americano New York Times, onde a Festa do Avante! fazia manchete.

A montagem que circulou nas redes sociais avançava que se iria realizar uma "festa de suicídio coletiva" com 33 mil participantes.

Pouco depois, ainda durante a emissão do "Jornal da Noite", Clara de Sousa pediu desculpa pelo erro. "Mostrámos, há pouco, uma imagem da primeira página do New York Times para lançar uma reportagem da Festa do Avante. Ora, sucede que essa primeira página é uma montagem adulterada e falsa que circula nas redes sociais. Pelo lapso, pedimos naturalmente desculpa aos nossos espectadores, ao Partido Comunista e à organização da Festa do Avante!", frisou a jornalista.