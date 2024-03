"Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Especial Outra Vez Eleições" vai para or ar depois do "Jornal da Noite", da SIC.

Depois de Paulo Raimundo (PCP), Nuno Melo (Aliança Democrática), Inês Sousa Real (PAN), Mariana Mortágua (Bloco de Esquerda), Rui Rocha (Iniciativa Liberal) e de Rui Tavares (Livre), Ricardo Araújo Pereira vai conversar com Pedro Nuno Santos. O candidato do Partido Socialista é o convidado da emissão desta quarta-feira, dia 6 de março, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Especial Outra Vez Eleições", da SIC. "Esta noite, Pedro Nuno Santos vem à SIC não para chorar, mas para rir! É o convidado do próximo 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Especial Outra Vez Eleições', como sempre a seguir ao 'Jornal da Noite'", adiantou o canal nas redes sociais. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram