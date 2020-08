A mudanças no mercado televisivo português continuam a dar que falar. Depois de Cristina Ferreira anunciar o seu regresso à TVI, nas últimas semanas várias caras da SIC, nomeadamente de "O Programa da Cristina", têm-se juntado à apresentadora.

Esta quinta-feira, dia 6 de julho, Vera de Melo, psicóloga que comentava as notícias da atualidade no segmento da "Análise Criminal", de "O Programa da Cristina", estreou-se como comentadora do programa "Você na TV", da TVI.

"O Aprendiz nunca abandona o Mestre", escreveu Vera de Melo na sua conta no Instagram. Foi para mim um recomeço em cheio", acrescentou.