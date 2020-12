O programa "Olhó Baião", que vai para o ar aos fins de semana na SIC, deverá chegar ao fim nas próximas semanas. A informação é avançada por uma fonte do canal à revista Nova Gente, que revela ainda que está a ser preparado um novo formato.

A última emissão de "Olhó Baião" deverá ir para o ar no dia 20 de dezembro. Segundo a fonte do canal, a equipa do programa já foi informada.

"Quando este programa começou [fevereiro de 2019], a Cristina Ferreira ainda estava na SIC e apresentava as manhãs. Com a saída dela, o João Baião e a Diana Chaves foram chamados de 'urgência' e ele passou a estar no ar todos os dias em direto, uma vez que também apresenta o 'Domingão', aos domingos à tarde", lembra a fonte da SIC À revista Nova Gente.

"Sem ele, o nome do programa não faz sentido. Então, a SIC vai basicamente mudar o nome do formato, porque na essência vai manter-se tudo como está (...) Não fazia sentido fazer muitas alterações ao programa, porque tem tido bons resultados, mesmo sem o João Baião", remata.

Para já, a SIC ainda não confirmou a notícia avança por uma fonte do canal.