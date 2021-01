Já começa a ser tradição: mais uma vez, "Os Simpsons" previram o futuro. Depois de apoiantes do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, entrarem em confronto com as autoridades e invadirem o Capitólio, em Washington, esta quarta-feira, vários fãs da série de animação recordaram um episódio de 2020.

No quarto episódio da 32ª temporada ("Treehouse of Horror XXXI"), Homer adormece e 'acorda' em janeiro de 2021, num cenário apocalíptico, num contexto pós-eleições.

Nas redes sociais, vários seguidores da série "Os Simpsons" partilharam excertos do episódio, que se estreou no início de novembro de 2020.

Veja as imagens: