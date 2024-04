Uma série de cartazes que aparentemente promovem o novo álbum de Billie Eilish foram colocados em várias cidades de todo o mundo esta terça-feira, dia 2 de abril, conta a revista Variety. Nas redes sociais, vários fãs da artista partilharam imagens dos outdoors.

Os cartazes contam apenas com o popular símbolo "blohsh", mas não referem o nome da artista. Cada outdoor conta com excertos de possíveis letras de canções - "Did I cross the line?", "I try to live in black and white" e "She’s the headlights I’m the deer" são as frases que se podem ler.

Todos os outdoors apresentam um tom de azul, tal como as imagens de perfil das redes sociais da artista.

Para já, a equipa da cantora norte-americana não adiantou detalhes sobre o novo álbum. Segundo várias fontes, o disco de Billie Eilish deverá ser lançado nos próximos meses.