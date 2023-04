"O Marinheiro de Guerra" é uma das primeiras apostas de abril da Netflix. A minissérie de três episódios estreou-se este domingo, dia 2 de abril, e é apresentada como "sinistra, violenta e misteriosa".

A produção norueguesa decorre no início da Segunda Guerra Mundial e acompanha o marinheiro Alfred Garnes e o seu amigo Sigbjørn Kvalen (Wally), que trabalham um navio mercante no meio do Oceano Atlântico.

"Os dois são civis desarmados na linha da frente de uma guerra em que nunca pediram para participar, mas na qual terão de lutar pela sobrevivência a meio de uma espiral de violência e morte, em que submarinos alemães podem atacar os seus preciosos navios a qualquer momento", resume o serviço de streaming.

Já Cecilia, a esposa de Alfred, lida sozinha com a guerra em Bergen, criando sozinha os três filhos sem saber se tornará a ver Alfred. "Quando a aviação britânica tenta bombardear o búnquer de submarinos alemão de Bergen, as bombas atingem acidentalmente a escola primária de Laksevåg e casas de civis em Nøstet, causando centenas de mortes. Quando as notícias chegam a Alfred e Wally no Canadá, os dois questionam-se se restará sequer algo das suas casas para poderem regressar", acrescenta a Netflix.