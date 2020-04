John Krasinski quer dar "algumas boas notícias" no meio da avalanche de informação sobre a pandemia da COVID-19.

No seu canal de Youtube, o ator, conhecido por papéis na versão americana da série "O Escritório" e na série da Amazon "Jack Ryan" e por ter realizado e protagonizado "Um Lugar Silencioso" (a sequela do filme também é dirigida por si). Krasinski é também casado com a atriz Emily Blunt, que fez uma participação especial no segundo episódio do seu talk-show.

"Some Good News" estreou no final de março e o primeiro episódio contou com a participação de Steve Carell. O vídeo da estreia do talk show de John Krasinski conta com mais de 12 milhões de visualizações.

Veja o primeiro episódio:

Este domingo, o ator publicou o segundo episódio, começando por confessar que ficou surpreendido com a popularidade do talk show. Com humor, John Krasinski agradeceu a todos os seguidores que lhe enviaram sugestões e "tirou o chapéu" a quem copiou o seu formato.

Robert De Niro, o "meteorologista" do programa, e a esposa de Krasinski, Emily Blunt, foram dois dos protagonistas do segundo episódio de "Some Good News". O talk show contou ainda com um momento musical protagonizado pelo elenco de "Hamilton", liderado por Lin-Manuel Miranda. A equipa do musical surpreendeu uma fã que não pôde ir ver o espetáculo e interpretou o tema "Alexander Hamilton".

Veja o segundo episódio: