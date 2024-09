Miranda Lambert esteve à conversa com Kelly Clarkson no seu talk show. Durante a entrevista, a apresentadora e a cantora country elogiaram Chappell Roan e cantaram "Good Luck, Babe!".

No episódio desta terça-feira, dia 24 de setembro, do "The Kelly Clarkson Show", Miranda Lambert contou que o seu irmão e o seu marido lhe apresentaram a nova estrela da música. "Ela é tão corajosa", frisou a artista.

Veja o vídeo: