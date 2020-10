Sónia Araújo está infectada com COVID-19, confirmou a apresentadora da RTP1 nas suas redes sociais. Na sua conta no Instagram, a anfitriã de "Praça da Alegria" explicou a sua ausência do programa nos últimos dois dias.

"Resolvi gravar este vídeo para vos esclarecer porque devem estar a achar estranho por não estar a apresentar a 'Praça da Alegria' há dois dias. Não estou porque testei positivo à COVID-19. Estou tranquila porque estou sem sintomas, está tudo bem", frisou.

Vou seguir os procedimentos normais para proteger a minha família e os que me são mais próximos", explicou a apresentadora, revelando que vai estar 10 dias em isolamento.

Veja o vídeo: