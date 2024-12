A SIC já anunciou a sua programação de Natal. "Este Natal, o cinema invade a SIC com uma seleção especial de filmes para toda a família. Prepare-se para momentos de magia, risos e emoções, com filmes que aquecem o coração e trazem toda a alegria da época", destaca o canal.

No total, entre os dias 21 a 25 de dezembro, a estação vai exibir 10 filmes. "Os Mensageiros do Natal", de Dallas Jenkins, Jacob Schwarz e Aaron Edson, e "Os Fabelmans", de Steven Spielberg, são as apostas da SIC para o próximo sábado, dia 21.

Na véspera do dia de Natal (24), o canal vai exibir "Pai Natal & Co.","Sozinho em Casa 3" e o "O Amor Acontece". Já a 25 de dezembro, os espectadores poderão ver "Mínimos 2: A Ascensão de Gru", "Sozinho em Casa 4", "Aladdin" e "Podia ter esperado por agosto", de César Mourão.