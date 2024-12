Nos próximos dias, os canais de televisão vão contar com programações especiais dedicadas ao Natal. Os clássicos, como "Sozinho em Casa" ou "O Amor Acontece" , são alguns dos destaques, mas também ver (ou rever) filmes como "Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore", "Chama-me pelo Teu Nome" ou "O Amigo Gigante".

A música também promete animar a quadra. Na RTP2 poderá ver "As 7 Canções de Natal" e na RTP1 será exibido o concerto de Mickael Carreira no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Veja as sugestões para os próximos dias:

SÁBADO, 21 DE DEZEMBRO:

13. Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

11h40, no STAR Channel: Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

O Professor Albus Dumbledore sabe que o poderoso Feiticeiro Negro Gellert Grindewald está-se a preparar para controlaro mundo dos feiticeiros. Sem conseguir travá-lo sozinho, ele confia no magizoologista Newt Scamander para liderar uma equipa intrépida de feiticeiros, bruxas e um corajoso cozinheiro muggle numa perigosa missão, onde encontram antigos e novos monstros e chocamcom a crescente legião de seguidores de Grindewald. Mas com as apostas tão altas, quanto tempo é que Dumbledore consegue ficar fora desta luta?

13h30, no canal Cinemundo: Dirty Dancing – Dança Comigo

Durante as férias de Verão com a família numa estância das Catskills, a jovem Frances "Baby" Houseman apaixona-se pelo instrutor de dança Johnny Castle, e a sua vida não voltará a ser a mesma.

16h55, na SIC: Os Fabelmans

Um retrato profundamente pessoal de uma infância americana no século XX, "Os Fabelmans", de Steven Spielberg, é uma memória cinematográfica das forças e da família que moldaram a vida e a carreira do realizador.

DOMINGO, 22 DE DEZEMBRO:

Timothée Chalamet

12h50, no AMC: Chama-me pelo Teu Nome

Uma história sobre o primeiro amor, baseado no aclamado romance de André Aciman. Realizado por Luca Guadagnino e protagonizado por Timothée Chalamet e Armie Hammer.

21h30, no canal Hollywood: Divergente

Beatrice Prior, uma adolescente com uma mente especial, descobre que sua vida está ameaçada quando um líder autoritário pretende exterminar a sua espécie e controlar uma sua sociedade dividida.

23h01, na RTP2: As 7 Canções de Natal

Será que ainda é possível criar canções de Natal belas e intemporais? Maria do Rosário Pedreira e João Gil apresentam "7 Canções de Natal", da sua autoria, interpretadas por António Zambujo, Buba Espinho, Nancy Vieira, Cristina Branco, Vitorino Salomé, João Gil e Ana Bacalhau.

00h30, na RTP1: Afinal é um Conto de Fadas

Uma adolescente teimosa é transportada para um mundo de fantasia e contos de fadas, onde se vê rodeada de personagens excêntricos. Um filme de Erik Peter Carlson, com Brian Hull, Anna Brisbin e Lucie Jones.

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO:

e-Cinema: A magia de Steven Spielberg volta em

19h35, no canal Hollywood: O Amigo Gigante

Adaptação para cinema do conhecido conto de Roald Dahl, "The BFG", a história de uma menina que faz amizade com um gigante tão pavoroso quão adorável.

21h00, no canal Cinemundo: A Maravilhosa História de Charlie

Charlie Bucket é um menino pobre mas cheio de esperança no futuro que encontra numa barra de chocolate um dos cinco bilhetes dourados que lhe permitem visitar a mítica e misteriosa chocolataria de Willy Wonka, com quatro outras crianças de vários locais o mundo.

23h00, na RTP1: Mickael Carreira - 18 Anos de Carreira no Coliseu dos Recreios

Concerto de celebração dos 18 anos de carreira de Mickael Carreira.

TERÇA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO:

Sozinho em Casa 3 (1997)

15h10, no canal Cinemundo: O Homem Que Inventou o Natal

Um filme que conta como Charles Dickens misturou inspiração da vida real com a sua fértil imaginação, de modo a criar personagens inesquecíveis e uma história intemporal. Uma história que revela aspetos importantes sobre a criação de personagens como Ebenezer Scrooge, ou o Pequeno Tim do clássico "Um Conto de Natal

16h45, no AMC: O Casamento do Meu Melhor Amigo

Jules (Julia Roberts) e Michael (Dermot Mulroney) tinham um pacto: se nenhum deles encontrasse a pessoa certa até aos 28 anos casariam um com o outro! Uma combinação que agradava particularmente a Jules, para quem os compromissos só interessavam se pudessem ser medidos em dias.

18h00, na SIC: Sozinho em Casa 3: A Vingança de Kevin

Neste terceiro filme caótico da série de sucesso, um grupo de espiões esconde um chip de computador dentro de um carro de brincar que acaba nas mãos de Alex, um rapaz de 8 anos que está sozinho em casa com varicela. Alex vê os espiões a invadirem as casas do bairro à procura do carro. Quando localizam finalmente o carro e Alex, este recebe-os com uma série de engenhocas e armadilhas.

21h20, no STAR Channel: Black Panther

T'Challa regressa a casa, à nação africana isolada e tecnologicamente avançada de Wakanda, para se tornar rei, mas o seu poder como rei e como Pantera Negra é posto a prova perante a ameaça provocada pelo reaparecimento de um antigo inimigo.

O Amor Acontece (2003)

00h15, na SIC: O Amor Acontece

Em Londres, nas vésperas do Natal, as vidas e amores de um grupo de pessoas muito diferentes acabam por se cruzar. A comédia romântica do britânico Richard Curtis já se tornou um clássico da quadra e reúne no elenco Alan Rickman, Colin Firth, Hugh Grant, Rowan Atkinson, Liam Neeson, Laura Linney, Emma Thompson, Lúcia Moniz e Martin Freeman.

00h00, na RTP1: A Fado do Lar

Comédia realizada por João Maia com a participação de Joana Metrass, Tomás Alves, Cleia Almeida, Márcia Breia, Carmen Santos, Margarida Carpinteiro e Manuel Cavaco.

QUARTA-FEIRA, 25 DE DEZEMBRO:

MÍNIMOS 2: A ASCENSÃO DE GRU (30 de junho)

14h30, na SIC: Mínimos 2: A Ascensão De Gru

As adoráveis criaturinhas amarelas sempre prontas para servir o mais maldisposto dos mestres estão de volta. A sequela de "Mínimos" recua aos anos 1970 para contar a história desconhecida do sonho de um rapaz de 12 anos em se tornar no maior super-vilão de sempre.

15h15, no STAR Channel: Sozinho em Casa (primeiro filme)

Deixado acidentalmente para trás pela sua família nas férias de Natal, Kevin (Macaulay Culkin), de oito anos, tornou-se, da noite para o dia, o homem da casa. Sozinho, tímido e desajeitado, tenta resolver os problemas: ir às compras, cozinhar, lavar a roupa e até tomar banho. Mas tudo se complica quando dois ladrões ( Joe Pesci e Daniel Stern) tentam assaltar a sua casa e ele tem de a defender da única maneira que sabe.

16h15, na SIC: Sozinho Em Casa 4

Neste Natal, Kevin encontra-se em apuros de novo, tal como Marv e o seu cúmplice que tentam roubar a casa de Natalie! Kevin terá à disposição engenhocas mais modernas e truques mais engraçados para travar o crime, o que poderá “congelar” os dois bandidos para sempre. E, já agora, pode aproveitar para manter os pais juntos, nesta bem-disposta e hilariante comédia que toda a família irá adorar!

16h30, na RTP1: 30º Festival Internacional do Circo de Massy

Reconhecido mundialmente, o Festival Internacional de Massy Circus apresenta actuações tradicionais e modernas e atrai artistas de todo o mundo, que se apresentam perante um júri internacional composto por profissionais circenses.

20h15, no canal Cinemundo: Pokémon Detetive Pikachu

Num mundo onde as pessoas colecionam Pokémons para travarem batalhas, um rapaz conhece um Pokemón inteligente que sabe falar e quer tornar-se detetive.

Podia Ter Esperado por Agosto

21h15, na RTP1: The Voice - Gala de Natal

Os mentores Sónia Tavares, Fernando Daniel, Sara Correia e Nininho Vaz Maia juntam-se para uma noite recheada de música.

21h30, no canal Hollywood: Homem-Aranha: Sem Volta a Casa

Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, a identidade do nosso herói amigo da vizinhança é revelada, colocando as suas responsabilidades de super-herói em conflito com a sua vida pessoal/normal e colocando em risco aqueles com quem se preocupa.

21h30, na SIC: Podia Ter Esperado Por Agosto

Numa aldeia remota do interior do país, um homem apaixonado e o seu melhor amigo engendram um plano, sem pés nem cabeça, para atrair de Lisboa a mulher amada. Contra todas as expectativas, o plano resulta e aí começam os verdadeiros problemas, originando uma comédia romântica rocambolesca onde dois mundos se chocam. Um filme de César Mourão.

21h30, no TV Cine Top: Barbie

Um filme de Greta Gerwig. Viver no Mundo da Barbie é ser perfeito num lugar perfeito. A menos que se tenha uma crise existencial. Ou que se seja um Ken.

Em horário a anunciar, na TVI: Top Gun: Maverick

Após mais de 30 anos de serviço como um dos melhores aviadores da Marinha, Pete “Maverick” Mitchell está onde deveria estar: a voar nos limites como piloto de testes e a evitar uma subida na hierarquia que o faria deixar de voar.