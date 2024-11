Depois do seu primeiro single, "O Mundo Sou Eu", Diogo Zambujo está de volta com uma nova canção, "Amor Sem Nome".

O tema do artista, natural de Beja e filho de António Zambujo, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Além do lançamento de "Amor Sem Nome", Diogo Zambujo prepara-se para subir ao palco em Porto Côvo, no Largo Marquês de Pombal, no dia 21 de dezembro de 2024, pelas 19h00, como parte da programação especial de Natal da vila.

Nascido em Beja, em 1998, Diogo Zambujo cresceu rodeado pela música. A sua carreira teve início com "Escutando O Universo", uma colaboração com o pai, António Zambujo. Estudou no Hot Clube e, em julho passado, lançou o seu primeiro single, "O Mundo Sou Eu", produzido por André Santos e que fez parte da banda sonora do filme "Podia Ter Esperado Por Agosto", de César Mourão.