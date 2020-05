"Space Force" é uma das séries mais aguardadas da Netflix. Com John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow e Don Lake, a série criada por Steve Carell e Greg Daniels estreia a 29 de maio no serviço de streaming.

A produção é uma criação da equipa responsável por "The Office" e satiriza o investimento do presidente norte-americano Donald Trump para criar uma unidade do exército dos Estados Unidos focada na defesa espacial.

"O general de quatro estrelas Mark R. Naird (Steve Carell), um piloto condecorado que sonha comandar a força aérea, é surpreendido com a notícia de que irá liderar o recém-formado sexto ramo das forças armadas dos EUA: a Força Espacial. Cético, mas comprometido, Mark arrasta a família consigo e muda-se para uma base remota no Colorado, onde ele e uma alegre equipa de cientistas e 'homens do espaço' são destacados pela Casa Branca para levarem americanos à Lua (outra vez) numa corrida contra o tempo para conquistar o total domínio espacial", avança a Netflix.

Esta terça-feira, dia 19 de maio, o serviço de streaming revelou um novo trailer.

Veja o trailer:

"Dos cocriadores Steve Carell e Greg Daniels ('The Office'), 'Space Force' é um novo tipo de comédia no local de trabalho, onde a fasquia está a um nível estratosférico e a ambição é astronómica", sublinha a Netflix.