"Stranger Things" está repleta de referências aos anos 1980, mas muitos dos espectadores que acompanham a série da Netflix não 'privaram de perto' com alguns dos objetos que marcaram a década. Na última semana, nas redes sociais, um fã pediu ajuda para tentar perceber porque é que as fotografias eram reveladas numa sala escura e com luz vermelha.

"Em 'Stranger Things', vemos frequentemente o Jonathan a entrar numa sala para revelar as suas fotografias ou algo assim. Não percebo muito bem o que acontece", escreveu o espectador no fórum Stack Exchang, lembrando que a personagem costuma "colocar a fotografia em água". "É uma técnica antiga e, se sim, como se chama?", acrescentou.

A pergunta rapidamente tornou-se viral nas redes sociais e as explicações não demoraram a chegar. No Twitter, o texto do fã da série soma milhares de partilhas.

Antes da era do digital, as fotografias eram reveladas em salas escuras e processadas com recurso a químicos - nas salas existia apenas uma luz suave vermelha para não danificar as imagens.