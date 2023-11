Teresa Guilherme está a preparar um novo projeto na CMTV.

Na passada semana, a apresentadora e comentadora confirmou no programa "Manhãs CM" que vai conduzir três entrevistas especiais, que serão exibidas durante o mês de dezembro no canal.

"Não vou dizer quem é que vou entrevistar, que ainda é segredo, mas são pessoas que eu conheço lindamente, são muito conhecidas do público também", adiantou Teresa Guilherme.

Já este domingo, dia 26 de novembro, na sua conta no Instagram, a apresentadora revelou que esteve à conversa com Herman José. "Que bom fazer entrevistas. Especialmente se é ao Herman. No lindo Teatro Tivoli cheio de memórias! Manhã maravilhosa", frisou.

"Um programa que verão na CMTV no fim do ano. Não percam. Obrigada, Herman da minha vida", rematou.