A terceira temporada "explosiva" de "The Boys" estreia-se a 3 de junho, anunciou o Amazon Prime Video esta sexta-feira, 7 de janeiro.

A nova época da saga de super-heróis de culto conta com oito episódios e os três primeiros estreiam-se em simultâneo. Os restantes chegarão todas as sextas-feiras, ao ritmo de um por semana, "com o final épico a estrear a 8 de julho", avança a plataforma de streaming em comunicado.

A data de estreia foi revelada durante o último vídeo de "Vought News Network: Seven on 7 with Cameron Collman", um noticiário fictício ambientado no universo da série. Veja abaixo:

"The Boys" inspira-se na banda desenhada homónima de Garth Ennis e Darick Robertson, editada originalmente em 2006 pela Wildstorm (DC Comics), antes de passar a ser lançada pela Dynamite Entertainment. Elogiada pela subversão de códigos das aventuras de super-heróis, acompanha uma equipa com versões distorcidas de elementos da Liga da Justiça, Os Sete, e um grupo de renegados, The Boys, que tenta demovê-la.

Nomeada para os Emmys deste ano em cinco categorias (incluindo Melhor Série Dramática), "The Boys" foi desenvolvida por Eric Kripke ("Supernatural", "Revolution") e tem Robertson, Seth Rogen e Evan Goldberg entre os produtores-executivos.

Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles compõem o elenco da terceira temporada.