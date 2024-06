Há um mês, a Amazon Prime Video deu o sinal "The Boys", uma das suas séries de maior sucesso, estava para durar, anunciando que a quinta temporada tinha recebido luz verde para avançar, ainda antes da estreia da quarta, marcada para 13 de junho.

Afinal, a série já tinha o final à vista: o 'showrunner' revelou na terça-feira que a quinta temporada será mesmo a despedida dos (anti)super-heróis subversivos.

“A semana de estreia da quarta temporada é um bom momento para anunciar: a quinta temporada será a última!”, partilhou Eric Kripke na rede social X (antigo Twitter).

Referindo-se à megacorporacao fictícia da série, acrescentou: "Sempre o meu plano, só tive que ser cauteloso até obter a aprovação final da Vought. Emocionado por levar a história a um clímax sangrento, épico e húmido”.

A acompanhar estava uma imagem da última página do alegado argumento do final da quarta temporada, com praticamente tudo censurado com exceção de planos de câmara e um característico 'Vejo-vos na nossa última temporada, ca*****!”

A MENSAGEM DE DESPEDIDA.



Em declarações exclusivas à revista The Hollywood Reporter, Kripke disse que sempre imaginou "The Boys" acabar na quinta temporada.

Referindo-se às personagens de Karl Urban e Antony Starr, explicou que “a série é uma história serializada sobre Butcher e Homelander a chocarem lentamente, e a série não funciona sem nenhum deles”.

"Portanto, não se pode simplesmente continuar assim indefinidamente, temos que deixá-los chocar um com o outro", notou.

O 'showrunner' ainda notou que, embora não saiba especificamente como a série terminará, conhece “o destino”.

A série inspira-se na banda desenhada homónima de Garth Ennis e Darick Robertson, editada originalmente em 2006 pela Wildstorm (DC Comics), antes de passar a ser lançada pela Dynamite Entertainment.

Elogiada pela subversão de códigos das aventuras de super-heróis, "The Boys" acompanha uma equipa com versões distorcidas de elementos da Liga da Justiça, Os Sete, e um grupo de renegados, The Boys, que tenta demovê-la.

A quarta temporada chega na quinta-feira com a estreia em simultâneo de três episódios, com os restantes a serem lançados ao ritmo de um por semana até ao final a 18 de julho.

"O mundo está à beira do abismo", avança a sinopse oficial da Amazon Prime Video.

"Victoria Neuman está cada vez mais perto da Sala Oval, sob a alçada musculada de Homelander, que está a consolidar o seu poder. Com apenas alguns meses de vida, Butcher perdeu o filho de Becca e o trabalho como líder dos The Boys. O resto da equipa está farto das suas mentiras. Correndo riscos como nunca, vão ter de encontrar uma forma de trabalhar em conjunto e salvar o mundo antes que seja demasiado tarde", conclui a plataforma.

"The Boys" é protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Na quarta temporada juntam-se nomes como Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

VEJA O TRAILER.