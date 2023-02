A Amazon Prime Video estreia esta sexta-feira, dia 24, a minissérie "The Consultant", centrada no mundo dos negócios e nas relações de poder. O SAPO Mag esteve à conversa com o criador Tony Basgallop e com os atores Christoph Waltz, Nat Wolff, Brittany O'Grady e Aimee Carrero. Veja o vídeo.

