Com uma carreira consistente com quase 25 anos no pequeno e grande ecrã, normalmente como ator secundário, e até como premiado concorrente de concursos televisivos, Ike Barinholtz viu a carreira finalmente explodir este ano.

O grande lançamento foi como um dos criadores e argumentistas da série "Running Point", um grande sucesso na Netflix, e principalmente pelo papel de Sal Saperstein em "The Studio", a aclamada série da Apple TV+, que lhe valeu a primeira nomeação para os Emmys.

A seguir, virá um desafio que o colocará sob grande escrutínio, nomeadamente do homem mais rico do mundo: ser Elon Musk no cinema.

O ator e comediante de 48 anos está em negociações para se juntar a "Artificial", do conceituado cineasta italiano Luca Guadagnino ("Chama-me Pelo Teu Nome", "Challengers").

A história concreta está envolvida em secretismo, mas a imprensa norte-americana descreve que se trata de uma comédia dramática no mundo da Inteligência Artificial e que poderá andar à volta da OpenAI em 2023, quando o fundador e presidente executivo Sam Altman foi despedido e recontratado num espaço de dias. Musk era outro dos fundadores da empresa.

O elenco para o projeto da Amazon MGM tem vários nomeados para os Óscares: Andrew Garfield e Yura Borisov ("Anora"), estando Monica Barbaro ("A Complete Unknown") ainda na fase das negociações.

Contratados estão ainda Cooper Koch, popularizado por "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez", e Cooper Hoffman, filho do falecido vencedor do Óscar Philip Seymour Hoffman e revelado por "Licorice Pizza".