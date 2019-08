Uma das novidades mais aguardadas na convenção D23, dedicada ao universo Disney e que decorreu entre 23 e 25 de agosto na California, era o primeiro trailer da série "The Mandalorian", porventura a maior aposta em termos de conteúdos da plataforma Disney+, que arranca a 12 de novembro nos EUA e deverá chegar à Europa nos primeiros meses de 2020. A promessa era de que a série em nada deveria em termos de escala e orçamento aos filmes feitos para cinema do seu universo de origem, "Star Wars", e o primeiro trailer parece confirmar isso mesmo.

A série é realizada por Jon Favreau ("Homem de Ferro", "The Lion King - O Rei Leão"), terá oito episódios e passa-se cinco anos após os eventos de "Star Wars: Episódio VI - O Regresso de Jedi".

A personagem principal é o Mandalorian do título, interpretado por Pedro Pascal, um pistoleiro que opera nos confins da galáxia, num universo ainda em caos, após a queda do Império e ainda sem governo central, com um tom que o seu autor descreveu como estando entre os "westerns" e o velhos filmes de samurais.

O elenco integra ainda Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Gina Carano, Carl Weathers e o realizador alemão Werner Herzog, além de Taika Waititi ("Thor: Ragnarok"), que, além de dar voz ao dróide IG-11, realiza alguns episódios. Dave Filoni (“Star Wars: The Clone Wars,” “Star Wars Rebels”), Bryce Dallas Howard e Deborah Chow (“Jessica Jones”) também assinam outros episódios.

A série, que já tem uma segunda temporada confirmada, estará disponível logo no lançamento do Disney+ nos EUA.

Veja o trailer:

Entre as novidades para a plataforma divulgadas na convenção D23, contam-se a confirmação de uma nova série no universo "Star Wars" com Ewan McGregor a regressar ao papel de Obi-Wan Kenobi e que tinha sido noticiada como possibilidade há alguns dias, três novas séries do universo Marvel ("She-Hulk", "Moon Knight" e "Ms. Marvel", este sobre uma adolescente muçulmana com poderes especiais), uma nova série sobre Lizzie Maguire, com Hilary Duff regressar ao papel que lhe deu fama mas agora sobre as desventuras de uma millennial de 30 anos em Nova Iorque, e uma nova série com os Marretas, "Muppet Now", de episódios curtos e com estreia em 2020, divulgada pelo sapo Cocas no Twitter.