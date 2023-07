A segunda temporada do "The Voice Gerações" estreou-se este domingo, dia 3 de julho, na RTP1. A primeira ronda de "Provas Cegas" ficou marcada pela participação de Nicole, de 5 anos, a concorrente mais nova de sempre.

Acompanhada por Inês e Érica, a pequena participante interpretou o tema "Onde Vais", de Bárbara Bandeira com Carminho.

"Inês, Nicole e Érica são concorrentes do 'The Voice Gerações 2023' e vêm de Palmela e Quinta do Conde. A concorrente mais nova da temporada está em palco! O trio canta a canção de Bárbara Bandeira 'Onde Vais'", resumiu a produção do programa de talentos da RTP1 nas redes sociais.

Depois de virarem as cadeiras dos mentores, Inês, Érica e Nicole escolheram a equipa de Simone de Oliveira.

