A nova temporada de "The Voice Kids" estreia-se na RTP1 no dia 9 de abril e conta com novidades no painel de mentores. Aurea, Fernando Daniel, Bárbara Tinoco e Carlão vão ocupar as cadeiras do programa de talentos apresentado por Catarina Furtado.

Para a apresentadora da RTP, "'The Voice Kids' é muito mais do que um programa de talentos". "É uma lição de vida de como devemos ter a coragem de seguir os nossos sonhos, sem atropelar os valores humanos. As crianças e os jovens candidatos ensinam-nos a celebrar as nossas vitórias, a aceitar um 'até já' e a torcer por quem tem também o mesmo sonho e concorre àquele palco", sublinha.

"É um formato que me faz tão bem apresentar", confessa Catarina Furtado, frisando que os mentores têm um papel importante: "São assertivos na função que estão a representar, não deixando nunca de fora a equação: 'e se fosse eu há uns anos a estar ali? O que queria eu ouvir?'. A empatia de uma equipa no serviço público de televisão para um público que sabe o que é conteúdo de qualidade".