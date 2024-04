A RTP1 está a preparar uma nova edição do "The Voice Kids". O programa de talentos apresentado por Catarina Furtado regressa no dia 14 de abril e vai contar com duas caras novas.

Nininho Vaz Maia e Cuca Roseta vãoo estrear-se como mentores do "The Voice", juntando-se a Bárbara Tinoco e Carlão. "Os quatro mentores vão ocupar as cadeiras da nova edição e ajudar os pequenos grandes cantores no desafio das suas vidas", frisa o canal em comunicado.

Pela primeira vez, o "The Voice Kids" vai contar com um "super passe", um botão que dará passagem direta às Galas, bloqueando automaticamente todos os mentores em jogo.

"Esta nova temporada do 'The Voice Kids' está cheia de recomenços, coincidências e cheia de meninos de vários cantos do mundo. Como sempre somos nós os adultos quem aprende mais e, como sempre, é uma temporada cheia de talento. Há coisas que nunca mudam e ainda bem, como eu disse, esta é uma temporada cheia de recomeços", frisa Bárbara Tinoco.

Para Nininho Vaz Maia, “o 'The Voice Kids' é uma grande aventura para as crianças e, sem dúvida, muito mais para mim". "Estou ansioso por estar com os candidatos, aprender com eles e também com os meus colegas mentores. Estou realmente feliz por fazer parte desta aventura", acrescenta.

Já Cuca Roseta diz que "o público pode esperar uma temporada com muitas gargalhadas e muitas lágrimas, tudo pode acontecer... e tudo vai acontecer".

"A nova temporada do 'Kids' é a da maturidade e do 'à vontade'. À quarta vez que me sento naquela cadeira faço-o com uma descontração e segurança que me permitem aproveitar muito mais a experiência. Prontíssimo para aprender com aqueles miúdos incríveis, sempre à espera do inesperado", remata Carlão.