Depois das edições especiais com crianças ("The Voice Kids") e com concorrentes com mais de 65 anos ("The Voice Senior"), a produção de "The Voice" decidiu apostar numa nova versão onde junta várias gerações. Na Austrália, a primeira temporada de "The Voice Generations" estreou-se este ano e tem conquistado os espectadores.

Os O'Donnells são a família protagonista da primeira temporada do programa de talentos. Abrangendo três gerações, é o maior grupo em competição.

A pequena Amy, de três anos, é a grande estrela da família e tem conquistado os corações dos mentores e dos espectadores.

Na "Prova Cega" do programa de talentos, a família interpretou "The Edge Of Glory", de Lady Gaga. Já na fase das "Batalhas", os O'Donnells cantaram "Wrecking Ball", de Miley Cyrus.

Veja aqui o vídeo.