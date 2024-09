A nova temporada do "The Voice Portugal" estreou-se este domingo, dia 22 de setembro, na RTP1. Na primeira ronda de "Provas Cegas", Sónia Tavares, Sara Correia, Fernando Daniel e Nininho Vaz Maia começaram a formar as suas equipas.

Além dos concorrentes, os mentores também subiram ao palco do programa de talentos. Na emissão de estreia, Nininho Vaz Maia juntou-se a Bruno Correia para um dueto ao som de "Como Antes", de Matias Damásio.

O momento conquistou os espectadores e os elogios nas redes sociais têm-se multiplicado.

Veja aqui o momento.