A nova temporada do "The Voice Portugal" estreou-se este domingo, dia 22 de setembro, na RTP1. Na primeira ronda de "Provas Cegas", os mentores Sónia Tavares, Sara Correia, Fernando Daniel e Nininho Vaz Maia começaram a formar as suas equipas.

O padre Marcelo de Moraes foi um dos protagonistas da emissão de estreia da nova temporada do programa de talentos. "Já sou padre há 17 anos. Tenho 49 anos e venho de Benfica do Ribatejo (...) Muita gente me aconselhava [a participar]. Nas minhas celebrações, muitas vezes, pego na viola e canto", contou o participante.

Em palco, o padre Marcelo de Moraes interpretou o tema "Amor, I Love You" e virou a cadeira de Sónia Tavares.

Veja aqui a atuação completa.