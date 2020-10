Oksana Boroday abriu no passado domingo, dia 11 de outubro, a terceira ronda das "Provas Cegas" do "The Voice Portugal". No palco do concurso de talentos da RTP1, a concorrente ucraniana interpretou uma versão do tema "Não, Ele Nunca me Amou".

"De costas voltadas, os mentores reconheceram a emoção com que Oksana Boroday cantou, nesta terceira ronda de 'Provas Cegas' da edição de 2020, mas nenhum dos quatro chegou a carregar no botão", resume a produção do programa da RTP1.

"A intensidade com que interpretou a música foi incrível. Eu peço imensa desculpa por não ter virado", frisou Aurea no final da atuação.

Veja aqui o vídeo.