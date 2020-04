A família do "The Voice Portugal" juntou-se por uma boa causa, dando início a uma campanha de angariação de donativos para a compra de 500 ventiladores para os hospitais nacionais. "The Voice – Unidos Pela Voz" foi para o ar este domingo, dia 26 de abril, na RTP1.

Para a emissão, Vasco Palmeirim preparou uma versão de "Let it be", dos Beatles, e contou com a ajuda de vários amigos, como Nuno Markl, Ana Bacalhau, Rita Redshoes, Inês Lopes Gonçalves e Alfredo Costa.

"O Vasco Palmeirim também preparou uma surpresa para esta emissão. Reuniu um grupo de amigos que está em casa com os filhos e... resultou neste 'Let it be', bem original", frisa a produção do programa da RTP1 nas redes sociais.

Veja o vídeo: