A AMC apresentou um painel virtual sobre "The Walking Dead" no evento Comic-Con@Home, revelando que o episódio final da décima temporada, "A Certain Doom", chega em outubro - em Portugal, o episódio estreia no dia 5 de outubro, às 22h30, na FOX.

No painel, a showrunner Angela Kang anunciou a extensão da temporada 10 com seis episódios extra no seguimento do episódio final, que serão exibidos no início de 2021. Adicionalmente, a guionista e produtora confirmou que a 11ª temporada de "The Walking Dead" não irá estrear, como é hábito, em outubro devido à COVID-19.

Veja o trailer: