Timothée Chalamet vai regressar ao "Saturday Night Live" ("SNL") pela terceira vez como afitrião, mas desta vez vai ter assumir duas funções: além de apresentar o programa, o ator vai ser o convidado musical.

O ator vai apresentar e atuar na emissão agendada para o dia 25 de janeiro, confirmou a NBC. O canal anunciou ainda que o humorista Dave Chappelle será o apresentador do programa do dia 18 de janeiro, que vai contar com a participação musical de GloRilla.

Timothée Chalamet é o protagonista de "A Complete Unknown", que se estreia a 30 de janeiro nas salas de cinema portuguesas. No filme, o ator interpreata Bob Dylan.

"Ambientado na influente cena musical de Nova Iorque do início dos anos 1960, Dylan é um músico do Minnesota de 19 anos numa uma ascensão meteórica como cantor folk em salas de concerto e no topo das vendas. As suas canções e mística tornaram-se uma sensação mundial – culminando na sua atuação inovadora de rock and roll no Festival de Newport Folk em 1965", resume a sinopse oficial do argumento, escrito por Mangold com Jay Cocks (“A Idade da Inocência", "Silêncio").

No elenco surgem ainda nomes como Edward Norton, Elle Fanning, Boyd Holbrook (como Johnny Cash) ou Monica Barbaro.