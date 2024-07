As primeiras imagens do trailer de “A Complete Unknown” foram divulgadas esta quarta-feira, com a transformação de Timothée Chalamet num jovem Bob Dylan.

O filme é aguardado com muita expectativa: James Mangold pode ser conhecido como o realizador de "Indiana Jones e o Marcador do Destino" (2023), "Le Mans '66: O Duelo" (2019) ou "Logan" (2017), mas continua a ser muito recordado pelo impacto de outro 'biopic' musical, "Walk the Line" (2005), sobre Johnny Cash, com Joaquin Phoenix e que valeu o Óscar a Reese Witherspoon.

O trailer mostra a estrela da saga "Dune" e de "Wonka", nomeada para o Óscar por "Chama-me Pelo Teu Nome", claramente a cantar “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” como o jovem artista a dar os primeiros passos da carreira, mesmo antes de se tornar uma lenda.

"Ambientado na influente cena musical de Nova Iorque do início dos anos 1960, Dylan é um músico do Minnesota de 19 anos numa uma ascensão meteórica como cantor folk em salas de concerto e no topo das vendas. As suas canções e mística tornaram-se uma sensação mundial – culminando na sua atuação inovadora de rock and roll no Festival de Newport Folk em 1965", resume a sinopse oficial do argumento, escrito por Mangold com Jay Cocks (“A Idade da Inocência", "Silêncio").

No elenco surgem ainda nomes como Edward Norton, Elle Fanning, Boyd Holbrook (como Johnny Cash) ou Monica Barbaro

A estreia nos EUA está anunciada para dezembro ou não fosse “A Complete Unknown” distribuído pela Searchlight Pictures, 'especialista' em levar filmes aos Óscares. Em Portugal, se concorrer como esperado, talvez chegue nos dois primeiros meses de 2025.

