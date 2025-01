Timothée Chalamet vai regressar ao "Saturday Night Live" ("SNL") pela terceira vez como afitrião, mas desta vez vai ter assumir duas funções: além de apresentar o programa, o ator vai ser o convidado musical.

Para promover o episódio, que se estreia a 25 de janeiro no canal NBC, Timothée Chalamet convocou os seus 'sósias' do desafio "Lookalikes", que decorreu em outubro de 2024, em Nova Iorque.

No vídeo partilhado nas redes sociais, a estrela de Hollywood de 28 anos pede ajuda aos seus 'sósias'. "Nunca fiz isto antes — tenho de ser o anfitrião do 'SNL' e o convidado musical na mesma semana, por isso, é muito trabalho. E quero focar-me nas canções, então, trouxe alguma ajuda para assumir todas as responsabilidades de apresentador", diz o ator, apresentado a sua "equipa".

Os sósias assumem depois algumas das funções de Chalamet, como reuniões com os guionistas ou os ensaios do monólgo de abertura. Um dos jovens também substitui o protagonista de "A Complete Unknown" durante uma entrevista no "Tonight Show", surpreendendo Jimmy Fallon.

Timothée Chalamet é o protagonista de "A Complete Unknown", que se estreia a 30 de janeiro nas salas de cinema portuguesas. No filme, o ator interpreata Bob Dylan.

Veja aqui o vídeo completo.