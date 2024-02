A TVI decidiu subir o valor do prémio final do "Big Brother - Desafio Final". Durante a gala deste domingo, dia 11 de fevereiro, a produção adiantou que o vencedor da nova edição do reality show vai levar para casa 20 mil euros - o prémio inicial era de 15 mil euros.

"Mas eu tenho novidade: os restantes concorrentes também podem ser premiados. O segundo classificado vai ganhar cinco mil euros. O terceiro classificado vai ganhar 2500 euros", explicou a 'v0z'. Já Ana Barbosa, André Lopes e Débora Neves, que entraram mais recentemente na 'casa' não poderão conquistar a totalidade do prémio.

"Há apenas um senão: uma vez que entraram a meio do 'Desafio', tanto a Ana, como o André e a Débora, estão habilitados a apenas metade do prémio", explicou o 'Big'. "No caso de vencerem, a restante metade será dividida pelos colegas do pódio. Portanto, são 10 mil a dividir pelo segundo e terceiro lugar", acrescentou.