"The Future Diary" nasceu há cerca de 20 anos no formato de uma série de variedades da TBS e acabou por alcançar uma grande popularidade em todo o mundo. Mais tarde, foi adaptada a um filme, deu origem a um evento e a um jogo. Duas décadas depois, o lendário reality show será agora adaptado pela Netflix.

"Este lendário projeto de reality show de amor será reformulado para se adaptar a uma série Netflix", confirmou o serviço de streaming.

Na série, "duas pessoas que nunca se conheceram são chamadas para viver uma história romântica ao seguirem um 'guião' que lhes é entregue, mas que apenas contém uma linha geral da história a seguir". "A sua interação semificcional, segundo as próprias palavras do elenco, leva-os a passar por uma experiência que pode acabar por alterar a forma como se encaram mutuamente. Os espectadores deparam-se com a questão: será que as aventuras ficcionais do elenco vão provocar um romance real? Esta é uma nova versão do reality show que fez furor entre 1998 e 2002", resume a Netflix.

A banda pop japonesa Sekai no Owari escreveu o tema musical "Diary" para a série. "O programa original (transmitido há 20 anos) é lendário, sobretudo para a minha geração. Fiquei nervoso e, sinceramente, nem achei que fôssemos dignos", confessou o grupo.

"The Future Diary", a nova série japonesa da Netflix, estreia-se a 14 de dezembro de 2021. Os primeiros três episódios serão lançados na primeira semana, com um novo episódio a estrear em cada semana subsequente.