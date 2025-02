Foram precisos três lançamentos e sete meses, mas "Cobra Kai" chegou ao fim.

Com um regresso literalmente às origens do filme de 1984, os cinco últimos episódios da sexta temporada já estão disponíveis na Netflix.

"Após um resultado chocante no Sekai Taikai, o Miyagi-Do e o Cobra Kai têm de enfrentar o passado enquanto se veem a braços com um futuro incerto no tapete e na vida. Quase 40 anos após os acontecimentos do Torneio de Karaté All Valley de 1984, chega o momento da verdade", resume a apresentação oficial.

"Cobra Kai" começou por ser uma série original do YouTube em 2018 que recuperava e aprofundava a mitologia da saga dos filmes. A popularidade disparou a partir de 2020 quando se transferiu para a Netflix após duas temporadas.

Recordando que muitas séries não sabem como terminar, as primeiras reações de críticos e fãs estão a ser elogiosas aos últimos episódios deste capítulo da saga "Karate Kid" e de Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) e dos dojos Miyagi-Do e Cobra Kai.

"Cobra Kai" créditos: Netflix

No elenco dos últimos episódios fazem ainda parte, entre outros, Yuji Okumoto, Martin Kove, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro e Oona O’Brien.

VEJA O TRAILER.



A história de Daniel continuará no grande ecrã a 29 de maio com "Karate Kid: Os Campeões", juntando Ralph Macchio (protagonista dos filmes de 1984, 1986 e 1989, que se chamaram "Momento da Verdade" em Portugal) e Jackie Chan (que entrou na versão de 2010 com Jaden Smith) para ensinar um novo prodígio.

Em entrevistas para promover "Cobra Kai", Macchio revelou que essa história se passa 'alguns anos' após os eventos da série.