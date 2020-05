Victor ou Adrian? Adrian ou Victor? Este é o grande dilema que a protagonista de "Valéria" enfrenta na primeira temporada. A nova série espanhola chegou no passado dia 8 de maio à Netflix e tem conquistado os espectadores, encontrando-se no ranking dos conteúdos mais vistos na plataforma.

A história baseada nos romances de Elísabet Benavent acompanha Valéria (Diana Gómez, atriz que vestiu a pele de Tatiana em "La Casa de Papel"), uma escritora em crise, tanto em relação à profissão como ao marido.

Mas a protagonista não foi a única a ficar dividida e com dúvidas. Segundo o jornal La Vanguardia, Victor, rapaz que tenta roubar o coração de Valéria, era inicialmente interpretado por Benjamín Alfonso. O ator argentino gravou uma grande parte da temporada, durante meses, sendo depois substituído por Maxi Iglesias.

Benjamín Alfonso, a primeira escolha da produção para vestir a pele de Victor

De acordo com o jornal espanhol, a produção decidiu trocar os atores por "motivos criativos". A mudança obrigou que as cenas fossem novamente gravadas. O La Vanguardia acrescenta ainda que o ator estudou o guião e filmou as suas cenas em poucos dias.