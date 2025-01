A quarta e última temporada de "Valéria" já tem data de estreia na Netflix. A série espanhola protagonizada por Diana Gómez e Maxi Iglesias regressa ao serviço de streaming no dia 14 de fevereiro.

Baseada no romance de Elísabet Benavent, na última temporada, que vai contar com seis episódios, as quatro amigas inseparáveis vão enfrentar novos desafios que tornam cada vez mais difícil conciliarem os seus encontros.

Nos novos episódio, Valéria (Diana Gómez) terá de tomar uma decisão crucial tanto para a sua vida amorosa — escolhendo entre Víctor (Maxi Iglesias) e Bruno (Federico Aguado) — como para a sua carreira profissional. Carmen (Paula Malia) terá de enfrentar a maternidade ao lado de Borja (Juanlu González) e lidar com todas as mudanças que um bebé traz.

Nerea (Teresa Riott) vai tentar conjugar a a sua vida profissional como trabalhadora independente com a vida pessoal, para tentar manter a relação com Georgina (Mima Riera). Já Lola (Silma López) tentará ultrapassar uma nova crise existencial —"tudo o que muda quando se chega aos 30, especialmente quando o teu parceiro, Rai (José Pastor), está numa fase de vida muito diferente da tua", adianta a Netflix.

As semelhanças de "Valéria" com "O Sexo e a Cidade" chamaram a atenção dos espectadores - tal como a nova produção espanhola, a série de 1998 também segue a história de quatro amigas e a protagonista, Carrie, escreve uma coluna sobre relações amorosas.