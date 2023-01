Gustavo Reinas tornou-se no vencedor mais jovem de sempre do programa de talentos da RTP1. Na final, o jovem cantou o tema "Clássico", com Sónia Tavares, dos The Gift - ver aqui.

A atuação conquistou os espectadores e Marisa Liz, mentora de Gustavo Reinas, não escondeu a emoção.

"Que experiência tão bonita, a que passei ontem. Parabéns Gustavo, 16 aninhos de talento e a vida toda para te transformares no artista que tanto desejas, no lugar que mereces. Que a vida te seja generosa, rico menino", escreveu Sónia Tavares na sua conta no Instagram.

