Fazem parte da proposta do MBO a equipa de gestão da Cofina Media, quadros da empresa e um conjunto de investidores, entre os quais Luís Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira, através da sociedade veículo Expressão Livre SGPS.

A proposta foi aprovada com 99,64% dos votos dos presentes e a abstenção de 0,36%, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na assembleia-geral extraordinária estiveram presentes ou representados acionistas detentores de 73.113.043 ações, correspondentes a 71,28% do capital social e dos direitos de voto da empresa.