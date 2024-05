O canal Now arranca "no primeiro semestre", adianta Luís Santana, que explica a razão do nome do novo canal de informação, que estará na posição nove das plataformas Meo, NOS e Vodafone Portugal. "É ‘News’ porque é notícias e ‘Now’ porque o 'claim' do canal é a notícia exata na hora certa", diz.

O News Now vai contar com a participação de personalidades relevantes na sociedade nacional. "Não são comentadores, são protagonistas, significa que essas personalidades é que estarão no centro da ação", explica o CEO da Medialivre.

"Um comentador fala sobre muita coisa", aqui o foco é "naquilo que é o conhecimento da pessoa, a sua experiência, como a pessoa vê as realidades, é muito centrado naquilo que é a própria personalidade", sintetiza.

Entre as personalidades constam o antigo primeiro-ministro António Costa, o antigo líder do PSD Rui Rio, o deputado e ex-ministro das Finanças Fernando Medina, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares e o cardeal D. Américo Aguiar.

A ex-diretora-geral da saúde Graça Freitas, o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, e a bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, também vão fazer parte do leque de comentadores do novo canal, assim como Luís Paixão Martins, que será analista político no Now.

Trata-se de um "canal de informação puro e duro", vai abordar o nacional e o internacional e, neste último, terá um "foco muito específico na Europa, naquilo que são os interesses nacionais", adianta o CEO da Medialivre.

O Now será um canal 24 horas, sete dias por semana, com "noticiários com muito ritmo, de 15 minutos, daquilo que é informação essencial", afirma.

Em meados de abril, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu ‘luz verde’ ao novo canal de informação News Now.

A Medialivre sucedeu à Cofina Media após os acionistas da Cofina terem aprovado a venda desta última aos quadros da empresa (MBO - Management Buy Out). Este MBO inclui a equipa de gestão da Cofina Media, quadros da empresa e um conjunto de investidores, entre os quais Luís Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira, através da sociedade veículo Expressão Livre SGPS.