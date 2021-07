A terceira temporada de "Virgin River" estreou-se na sexta-feira, dia 9 de julho, na Netflix. Os novos episódios, que continuam a acompanhar a história de Jack e Mel, rapidamente conquistaram o top diário do serviço de streaming - em Portugal, esta segunda-feira, dia 12, a série ocupa o segundo lugar, ficando apenas atrás de "Sex/Life".

No Brasil, a nova temporada de "Virgin River" conquistou entrada direta para o primeiro lugar do ranking. A série ocupa ainda as primeiras posições do top na Bélgica, França, Alemanha, França, Itália e Espanha, por exemplo.

"Na terceira temporada de 'Virgin River', há ainda mais drama a aguardar pelos acarinhados personagens, incluindo um funeral, um incêndio, um divórcio, um furacão e um novo romance. Será uma temporada repleta de reviravoltas que deixará os fãs colados ao ecrã", promete o serviço de streaming.

"O Jack está vivo, mas quem disse que agora a Mel vai ter paz em Virgin River? Ainda tem muita coisa pra acontecer", acrescenta a Netflix.

Nas primeiras temporadas, a protagonista, uma enfermeira, procura um novo começo e muda-se de Los Angeles para uma cidade isolada no norte da Califórnia.

Veja o trailer: