A sexta temporada de "Virgin River" estreou-se esta quinta-feira, dia 19 de dezembro, na Netflix. A série inspirada nos livros de Robyn Carr é uma das mais populares do serviço de streaming e continua a conquistar espectadores em todo o mundo.

Com o casamento primaveril de Mel (Alexandra Breckenridge) e Jack (Martin Henderson) no centro da narrativa, a sexta temporada promete novas reviravoltas, "triângulos amorosos fervilhantes, um drama nupcial apetitoso e a revelação de segredos do passado do pai de Mel que nos levará numa viagem mágica e mística pela Virgin River dos anos 70", destaca a plataforma.

"Estamos a tentar abordar todos os momentos importantes da preparação pré-casamento: as despedidas de solteiro e solteira, o jantar de preparação", explica o showrunner Patrick Sean Smith em comunicado.

Mas os sinos de casamento irão tocar. "Sabia que esta temporada tinha de ser a temporada do casamento. Já era tempo. Parecia o evento perfeito para construir a história, para que todos tivessem o máximo de antecedência e tempo para planear. Pareceu-nos muito 'Virgin River' na sua essência — a ambição do evento e o facto de sermos um pequeno grupo de pessoas que se preocupa tanto com algo: os fãs. Por isso, trabalhámos imenso para conseguir que tudo ficasse perfeito", acrescenta.