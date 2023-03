Os primeiros dias de março já contaram com as estreias das novas temporadas de "Mandalorian", "A Lista Negra", "Perry Mason", "Abbott Elementary", "9-1-1: Lone Star" ou "Sex/Life" e das primeiras de "The Lazarus Project", "Astrid & Lilly Salvam o Mundo", "Rain Dogs", "Walker: Independence" ou "Virgem". Mas há mais dezenas de novidades a caminho da televisão ou das plataformas de streaming até ao final do mês.

"Ted Lasso", um dos fenómenos da comédia televisiva dos últimos anos, regressa para a terceira temporada na Apple TV+, plataforma que também estreia "Extrapolations". Criada por Scott Z. Burns (argumentista de vários filmes de Steven Soderbergh, como "Contágio" ou "O Delator!"), a série de antologia centra-se nos efeitos das alterações climáticas e traz um elenco de luxo: Meryl Streep, Edward Norton, Kit Harington e Marion Cotillard são algumas das estrelas. A comédia "The Big Door Prize", protagonizada por Chris O'Dowd e criada por David West Read (argumentista de "Schitt's Creek"), pode tornar-se outra surpresa de culto do serviço de streaming.

A quarta temporada da aplaudidíssima "Succession" chega à HBO Max mais para o fim do mês e vai colocar fim às disputas do clã Roy: será a última época da série. "Yellowjackets", outro trunfo da plataforma, continua a juntar veteranas como Christina Ricci ou Juliette Lewis a sangue novo numa história atípica (e sangrenta) de adolescentes - Elijah Hood junta-se ao elenco na segunda temporada.

Agent Elvis créditos: Netflix

A saga de fantasia "Shadow and Bone" também está de volta e é das mais aguardadas da Netflix, plataforma que tem "Agent Elvis" entre as novidades do mês - a série de animação inspirada no Rei do Rock foi criada por Priscilla Presley, ex-mulher do cantor, e pelo músico John Eddie. A segunda temporada de "Cidade Invisível", história sobrenatural baseada no folclore brasileiro, ou a espanhola "Hasta el Cielo", inspirada no filme homónimo, também chegam este mês à Netflix.

O Disney+ acolhe "L’Ora", coprodução italiana, alemã e francesa a cargo de Piero Messina ("Suburra") e ambientada nos bastidores da máfia dos anos 1950 e 1960. A combinação de musical e comédia romântica "Up Here", a série criminal espanhola "La Chica Invisible" e "Ringo: Gloria y Muerte", retrato do pugilista argentino Oscar "Ringo" Bonavena, são outras apostas do serviço de streaming em março.

"Swarm", a nova série de Donald Glover e Janine Nabers ("Atlanta"), sugere uma visão sombria da devoção de uma adolescente a uma estrela pop. É uma das estreias da Amazon Prime Video, plataforma que também traz a ficção científica de "The Power", com Toni Collette e John Leguizamo, ou a segunda temporada da brasileira "Dom".

The Power créditos: Amazon Prime Video

Já "Accused", a nova produção de Howard Gordan ("Segurança Nacional", "24"), é um dos destaques do AXN e promete renovar as séries centradas em histórias de tribunal. Fique a par de outras estreias do mês abaixo:

Dia 1: Entrevías (T2)

Netflix

Dia 1: Motel Valkirias (T1)

HBO Max (também emitida pela RTP1 e disponível na RTP Play)

Dia 1: The Mandalorian (T3)

Disney+

Dia 1: Virgem (T1)

Disney+

Dia 1: Bagagem Perdida (minissérie)

22h00 na RTP2/RTP Play

Dia 2: A Lista Negra (T10)

Netflix

Dia 2: Masameer County (T2)

Netflix

Dia 2: Que Grande Embrulhada! (T2)

Netflix

Dia 2: Sex/Life (T2)

Netflix

Dia 2: Pai de Surpresa (T3)

21h25 na FOX Comedy

Dia 3: Bosé (T1)

SkyShowtime

Dia 3: Daisy Jones & the Six (minissérie)

Amazon Prime Video

Daisy Jones & the Six créditos: Amazon Prime Video

Dia 3: Luden (T1)

Amazon Prime Video

Dia 3: Abbott Elementary (T2)

20h40 no FOX Comedy

Dia 3: Petra (T2)

22h00 no FOX Crime

Dia 6: Walker: Independence (T1)

21h30 no TVCine Action

Dia 6: The Lazarus Project (T1)

22h10 no AMC

The Lazarus Project créditos: Syfy

Dia 6: Astrid & Lilly Salvam o Mundo (T1 - episódio duplo)

22h15 no SyFy

Dia 6: 9-1-1: Lone Star (T4)

22h20 na FOX Life

Dia 7: Perry Mason (T2)

HBO Max

Dia 7: Rain Dogs (T1)

HBO Max

Dia 7: Paraíso das Senhoras (T1)

21h25 no AXN White

Dia 8: The Good Karma Hospital (T4 - última)

Disney+

Dia 9: You (parte 2 da T4)

Netflix

Dia 9: Rolos Carmen (T1)

22h00 no RTP2/RTP Play

Dia 9: Accused (T1)

22h50 no AXN

Accused créditos: AXN Portugal

Dia 10: Em Busca de Glória (parte 2)

Netflix

Dia 10: Libertado (T1)

Disney+

Dia 10: Rana Naidu (T1)

Netflix

Dia 14: Alert: Unidade De Pessoas Desaparecidas (T1)

22h00 no AXN

Dia 14: Spiral (T4)

22h10 no AMC

Dia 15: Ted Lasso (T3)

Apple TV+

Dia 15: Wrong Mans (T1 e T2)

Disney+

Dia 16: Shadow and Bone (T2)

Netflix

Shadow and Bone créditos: Netflix

Dia 16: Pai de Surpresa (T4)

21h25 no FOX Comedy

Dia 17: Agent Elvis (T1)

Netflix

Dia 17: Class of ’07 (T1)

Amazon Prime Video

Dia 17: Dom (T2)

Amazon Prime Video

Dia 17: Extrapolations (T1)

Apple TV+

Dia 17: Hasta el Cielo: La Serie (T1)

Netflix

Dia 17: PRAXX (T2)

Amazon Prime Video (original OPTO/SIC)

Dia 17: Sinfonia em Tons de Azul (T1)

Netflix

Dia 17: Swarm (T1)

Amazon Prime Video

Swarm créditos: Amazon Prime Video

Dia 22: American Dad (T17 e T18)

Disney+

Dia 22: Cidade Invisível (T2)

Netflix

Dia 22: El Reino (T2)

Netflix

Dia 22: L’Ora (T1)

Disney+

Dia 22: Lauchhammer (minissérie)

Netflix

Dia 22: Professor T (T2)

22h00 no FOX Crime

Dia 23: O Agente da Noite (T1)

Netflix

Dia 24: Ringo: Gloria y Muerte (T1)

Disney+

Dia 24: Up Here (T1)

Disney+

Dia 25: Yellowjackets (T2)

HBO Max

Dia 27: Succession (T4)

HBO Max

Dia 29: A Mania do Bem-estar (T1)

Netflix

Dia 29: Insuspeita (T1)

Netflix

Dia 29: Kindred (T1)

Disney+

Dia 29: La Chica Invisible (T1)

Disney+

Dia 29: The Big Door Prize (T1)

Apple TV+

The Big Door Prize créditos: Apple TV+

Dia 30: From Me to You (T1)

Netflix

Dia 30: Instável (T1)

Netflix

Dia 31: Doogie Kamealoha, M.D. (T2)

Disney+

Dia 31: O Assassino Mediático (T1)

Netflix

Dia 31: Rabbit Hole (T1)

SkyShowtime

Dia 31: The Power (T1)

Amazon Prime Video

Dia 31: Pai de Surpresa (T5)

21h25 no FOX Comedy