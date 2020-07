"Trigonometry" e "A Very English Scandal" são duas novidades da semana com relações amorosas conturbadas no centro, tensão que também passa por filmes como "Ferrugem e Osso" ou "As Estrelas Não Morrem em Liverpool", outras propostas televisivas ou dos serviços de streaming para os próximos dias. Conheça mais sugestões do SAPO Mag a ter em conta no início de julho.

