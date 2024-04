Léa Seydoux juntou-se a Josh O’Connor no próximo projeto de Luca Guadagnino para o cinema, confirmaram várias fontes ao Deadline.

Conhecida internacionalmente por títulos como "A Vida de Adèle - Capítulos 1 e 2", "007 - Spectre", "007 - Sem Tempo Para Morrer" ou o recente "Dune: Parte 2", a atriz francesa juntou-se a "Separate Rooms" ["Quartos separados", em tradução literal].

O realizador italiano de "Eu Sou o Amor", "Mergulho Profundo", "Chama-me Pelo Teu Nome" e "Ossos e Tudo" disse recentemente à revista Venerdì que tenciona começar a produção 'em breve'.

Para Josh O’Connor ("The Crown"), trata-se de um reencontro: ele faz parte com Zendaya e Mike Faist do triângulo amoroso de “Challengers”, o filme do realizador que, após ser adiado por causa da greve dos atores de Hollywood, chega aos cinemas a 25 de abril.

Mike Faist, Zendaya e Josh O’Connor em "Challengers"

O projeto é a adaptação do livro de 1989 do falecido Pier Vittorio Tondelli de 1989, intitulado no original "Camere Separate", adaptado por Francesca Manieri, que trabalhou com Guadagnino na série da HBO "We Are Who We Are".

Segundo a Variety, o ator britânico começou a aprender a língua da sua personagem ainda antes de fechar o contrato: a história acompanha de forma não cronológica a história do amor e diferentes formas de separação ao longo de vários anos do escritor italiano Leo ('alter ego' do próprio Tondelli) e o mais jovem Thomas, um tímido pianista alemão com grande potencial.

A personagem de Léa Seydoux não é conhecida, mas no livro forma-se um triângulo amoroso pois Thomas, insatisfeito com a solidão ligada aos "quartos separados" impostos por Leo, apaixona-se por uma mulher.