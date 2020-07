A emissão desta sexta-feira, dia 24 de julho, do "Você na TV" vai ser especial. No estúdio, Manuel Luís Goucha vai receber Teresa, concorrente que foi expulsa na última gala do "Big Brother", e 'A Pipoca Mais Doce'.

A comentadora do reality show da TVI e a antiga participante têm dado que falar nos últimos dias, dominando muitas das conversas nas redes sociais.

Para Teresa Paula Marques, comentadora do "Big Brother", o frente a frente promete ser intenso. "A Teresa é uma pessoa que, quando quer, é desagradável. E a 'Pipoca' não é uma pessoa de recuar perante uma adversária como a Teresa. Vai haver sangue", sublinhou.

A comentadora Susana Dias Ramos partilha da mesma opinião. "Não vai ser um coisa bonita de se ver", defendeu.