Em entrevista à Lusa, a artista explicou que decidiu chamar "Bichinho" ao álbum, porque "reúne dois universos: o da tristeza e o de estar apaixonada e feliz”. Entre as dez canções incluídas no álbum, há uma para um “Querido ex-namorado” e outra, “Bichinho”, que ofereceu ao atual, o músico e compositor Feodor Bivol.

Bárbara Tinoco partilhou que os dois universos cruzam-se na palavra ‘bichinho’ por ter sido esse o nome com que batizou os três gatos que adotou quando se separou, e o nome pelo qual começou a tratar Feodor Bivol, quando começaram a viver juntos.

Para as novas canções, Bárbara Tinoco contou com Feodor Bivol, o seu namorado, Charlie Beats, João André e Pity na produção.

Bárbara e Feodor compuseram o álbum “quase todo juntos”. “E ele produziu algumas faixas também. Só não fazemos estrada juntos, para não ser tudo, se não daqui a um bocado já não nos podemos ver”, disse a cantora.

“Bichinho” é também “um bocado a prova” de que a cantora gosta “de experimentar tudo”, como aconteceu este ano no Festival da Canção em que apresentou pela primeira vez um tema cantado em inglês.

"Eu sei, já te vi nalgum lugar e se eu for/ Sei que vou bater no fundo e vai doer/ Amor, és bonito e tudo mais/ Mas sei as tuas manhas todas/ E o que fazes quando sais/", canta Bárbara Tinoco nos primeiros versos de "Ensina-me a Voar", canção que abre o disco e que conta com letra da artista e Iolanda.

No alinhamento segue-se "Chamada Não Atendida", o primeiro single do disco. "Sabem quando chegam a casa e têm a casa toda desarrumada? Cansados lá pegam e arrumam tudo. Sabem a sensação de quando finalmente acabam? Foi o que eu senti quando acabei de escrever esta canção. Foi terapêutico. Foi como arrumar a casa”, explicou a cantora.

"Querido Ex Namorado", com produção de Pity e Feodor Bivol, é o terceiro tema do álbum. A canção foi apresentada ao vivo nos Coliseus, em 2022, com Carolina Deslandes e Rita Rocha. "Foi das primeiras que foi escrita para o disco. Eu fiz para a Rita Rocha e depois pedi de volta", contou Tinoco nas redes sociais.

"Tenho explicado a canção assim: todas as pessoas que foram solteiras muito tempo vão colecionado uns amigos com mais cores, outros com menos cores. Quando finalmente entras numa relação, tens de explicar aos amigos (com mais cores ou menos cores) que já não dá para fazer pinturas", é assim que a cantora apresenta "Despedida de Solteira" .

A meio do disco chega "Tudo menos Indiferente", que promete ser um dos temas destaque junto dos fãs de Bárbara Tinoco. Na letra da canção, a artista canta que quer "ser tudo menos indiferente": "Tudo menos indiferente/ Odeia-me só até gostares de mim/ Tudo menos indiferente/ Odeia-me só até me amares no fim/ Tudo menos indiferente".

No início da parte final do disco, chega a canção que dá título ao álbum, "Bichinho". "Foi das primeiras que nós escrevemos. É uma canção de amor, daquelas que eu dizia que eram as cançõezinhas seca mas com mais power", resume a artista.

Já em "Linha de Sintra", a sétima canção do disco, Bárbara Tinoco,"um apanhado da sua adolescência" e deixa uma mensagem a "todas as meninas que estão naquela linha": "Estou na TV mas sou a mesma gaja da Linha de Sintra. Eu posso ser aquilo que eu quiser".

"Quero" conta com o único dueto do álbum. Para a canção, a artista desafiou Feodor Bivol a cantar alguns versos em russo. Já "Síndrome de Impostor" é o tema que fecha o novo disco de originais de Bárbara Tinoco.